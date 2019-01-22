¡'Roma’ pone el nombre de México por lo alto en la edición 91 de los Premios Oscar! Y establece un nuevo récord de nominaciones.

La película Roma, dirigida y escrita por Alfonso Cuarón, arrasó en la mañana de nominaciones a la edición número 91 de los Premios Oscar, al posicionarse con 10 candidaturas.

'Roma' y 'The Favourite', son las películas que cuentan con mayor número de candidaturas en esta edición de los premios de La Academia.

Aunque, es importante destacar que Roma tiene un mérito adicional; y es que con sus 10 candidaturas, se convirtió en la película mexicana que más nominaciones ha conseguido en toda la historia de los Oscar.

Y no está de más mencionar, que Roma de Alfonso Cuarón se encuentra compitiendo en las categorías más relevantes de la entrega, incluyendo, para sorpresa de muchos: su nominación como Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Actriz de Reparto, y Mejor Actriz.

Yalitza Aparicio, fue quizá la gran sorpresa entre las nominaciones, pues, a pesar de no ser actriz, la mexicana ha logrado cautivar a los espectadores y a la crítica cinematográfica.

A continuación de te decimos, cuáles son las categorías en las que compite ‘Roma’ por una estatuilla:

Mejor Película.

Mejor Director.

Mejor Actriz.

Mejor Actriz de Reparto.

Mejor Película Extranjera.

Mejor Fotografía.

Mezcla de Sonido.

Edición de Sonido.

Guión Original.

Diseño de Producción.

¿Te perdiste el anuncio de las nominaciones?

Da clic sobre la imagen y conoce a todos los nominados de la entrega 91 de los Premios Oscar.