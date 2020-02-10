Carmen Sarahí en los Oscar 2020, la voz mexicana de ‘Elsa’ de ‘Frozen': niñas y mujeres, los sueños sí se cumplen.

Carmen Sarahí, voz mexicana de Elsa en la película Frozen 2, envió un poderoso mensaje a las niñas y mujeres para inspirarlas a cumplir sus sueños, tal como ella lo hizo al cantar en los Oscar 2020.

Yo soy niña Disney y sí era un gran sueño poder darle voz alguna vez a una de las princesas y qué mayor bendición que nos traiga hasta aquí es increíble

Te puede interesar:

Estos son los regalos que los nominados al Oscar 2020 se estarán llevando este año. ¡Te van a encantar!

La actriz mexicana se dijo muy contenta de poder interpretar canción de Frozen 2, durante los premios Oscar 2020, lo cual es un logro tras muchos años de trabajo, por lo que pidió a las niñas trabajar para cumplir sus sueños.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30 hrs.

Este es un momento muy fuerte y poderoso para demostrar que se vale soñar y que mientras que trabajes por tus sueños llegan de manera inesperada, ese es el mensaje que queremos dar a las niñas

La también cantante recordó que a lo largo de su carrera pasó por muchos altibajos; sin embargo, señaló que con muchos años de trabajo pudo tener esta gran recompensa de estar en los Oscar 2020.

También te puede interesar:

Salma Hayek en los Oscar 2020: Así decidió la actriz su participación en ‘Eternals’ para Marvel Studios.