Oscar 2022 EN VIVO | TV Azteca transmitirá la ceremonia de nominación.

Este próximo martes 8 de enero vamos a conocer los nominados de la 94ª entrega de los Premios Oscar, donde será premiado lo mejor del mundo del cine.

Tras un par de años complicados, el mundo de Hollywood se encuentra listo para anunciar a los productores, actores, actrices y directores que buscan ser premiados por su gran trabajo cinematográfico.

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La entrega de los Premios Oscar es la ceremonia más grande del mundo del cine, donde sin duda se reconoce a lo mejor de lo mejor.

Aunque la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ya reveló una lista preliminar de los posibles contendientes a ganar un premio Oscar, el gran anunció será este 8 de febrero de 2022.

Recordemos que la votación para conocer a los talentos nominados a la entrega de los Premios Oscar este 2022 terminó el pasado primero de febrero.

¿Quiénes son los conductores de la gala de nominación de los Premios Oscar?

Los encargados de conducir la ceremonia donde se van a dar a conocer los nominados a los Premios Oscar serán: Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan.

También se ha dado a conocer que el próximo 7 de marzo los nominados serán convocados a una reunión para poder tomarse la foto oficial; ahí podrán también podrán hablar con los medios de comunicación.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver la Ceremonia de Nominación de los Premios Oscar?

En México, la Ceremonia de Nominación de los Premios Oscar podrá seguirse en vivo por la señal de TV Azteca, en el canal Azteca 7 y en nuestra página web oficial.

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La ceremonia será el próximo martes 8 de febrero en punto de las 7:15 de la mañana, así que no te puedes perder ningún detalle del camino a los Premios Oscar 2022.

