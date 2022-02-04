¿A qué hora, cuándo y dónde conocer los nominados a la entrega 94 de los Oscar?

La cuenta regresiva para la entrega de los Oscar ya comenzó, por lo que está todo listo para dar a conocer la lista de nominados a la entrega 94 el próximo 8 de febrero.

¿A qué hora y dónde conocer los nominados a los Oscar?

Será este próximo martes, a las 7:15 de la mañana, cuando a través de Azteca 7 se transmita el anuncio de la lista de nominados a la entrega 94 de la codiciada estatuilla dorada.

¿Quiénes serán los conductores de la gala donde se anunciarán los nominados a los Oscar?

De acuerdo con las redes sociales oficiales de La Academia, el espectacular evento sera conducido por los actores Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan.

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Los votos de La Academia están listos

Este jueves 3 de febrero se venció el plazo para votar a los nominados para el Oscar 2022, teniendo el récord histórico de votantes, pues los sufragios fueron emitidos desde 82 países distintos, así lo confirmó Dawn Hudson, CEO de la Academia.

No se sabe el número exacto de votantes, pero están habilitados para hacerlo 9487 personas, un número sin precedentes en toda la historia de la entidad y en los 94 años del Oscar. La Academia tiene 10 mil 487 integrantes, pero están excluidos del sufragio quienes tienen carácter émerito.

Se darán a conocer los nombres de los nominados en las siguientes categorías: actor y actriz de reparto, guión original y adaptado, cortometraje, cortometraje animado, vestuario, música original y sonido, película, director, actor protagónico, actriz protagónica, fotografía, cortometraje documental, largometraje documental, edición, dirección de arte, película internacional, película animada, canción original, maquillaje y peinado, efectos visuales.

La instancia más decisiva del Oscar ocurrirá entre el 17 y el 22 de marzo, plazo establecido para que los miembros de la Academia voten por los ganadores de esta entrega 94. Esta ceremonia al parecer guardará grandes sorpresas y veremos si los favoritos están de nueva cuenta o apostaron por nuevas figuras.

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