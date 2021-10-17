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¿Qué películas de Disney debería ver tu hijo? Científicos lo revelan.

Distintos investigadores de Texas clasificaron 155 largometrajes por sus principales temas o moralejas.

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Escrito por: Fabiola Hinojosa | Digital Drive

El aprendizaje de un niño puede venir de muchas fuentes, siendo las películas una de ellas. Distintos investigadores de Texas clasificaron 155 largometrajes de Disney por sus principales temas o moralejas, mismos que los pequeños de casa no deberían dejar de ver.

Un grupo de académicos de Estados Unidos analizó el efecto de las películas de animación sobre las funciones cognitivas y de comportamiento de los niños, a partir de un catálogo de cintas de Walt Disney Pictures que fueran lanzadas entre 1937 y 2020.

Los investigadores concluyeron que las películas motivan el diálogo de los pequeños, sobre temas difíciles a los que pueden estar expuestos en determinados momentos de sus vidas.

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Las cintas de Disney con grandes mensajes

En temas duros como la muerte y el duelo, los investigadores citan al 'El Rey León', de 1994. De acuerdo con el estudio, el 73% de las 155 películas incluían temas sobre el amor a uno mismo y a los demás, y el 27% se centraban en la moralidad y los principios sociales.

“Las películas de Disney también pueden enseñar a los niños situaciones injustas en la sociedad y la aceptación de las diferencias raciales, étnicas, religiosas, culturales y de otro tipo”, afirma Monit Cheung, autora del estudio. 'Pocahontas', 'El jorobado de Notre Dame' o 'Tarzán' son algunos ejemplos de las cintas.

'Buscando a Nemo' y 'Los Increíbles' son otros éxitos recomendados por los expertos.

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