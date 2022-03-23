¡Te presentamos las películas Disney nominadas al Oscar este 2022!

Comenzamos con Raya y el Último Dragón, estrenada en marzo de 2021, esta increíble película llena de aventuras y enseñanzas (ya típicas de Disney), es en sí cautivadora por su historia, además cuenta con grandes detalles que la hacen impecable. Bien merecida la nominación que la academia le proporcionó, queda situada en la categoría de Mejor Película Animada.

¡Pssst: el director es mexicano y aquí puedes conocerlo mejor!

Otra gran película estrenada en mayo de 2021 que ha sorprendido y encantado a más de uno, sin duda fue Cruella que nos cayó como un tremendo balde de agua fría. Esto, ya que nos hizo dar cuenta que Disney ha crecido como empresa y ahora como plataforma y que a pesar de estar retomando sus clásicos, ya no es sólo dirigido para niños. Cruella llegó para quedarse como una gran obra, pues fue nominada para los Oscar en dos categorías: Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado.

Seguimos con Luca, otra película animada del hermanito de Disney que se estrenó en junio. Los estudios Pixar nos traen una nueva aventura con un gran mensaje. Si bien, Pixar ha tenido producciones parecidas por enmarcar mensajes profundos pero sin perder el toque y dirección hacia los niños dejándoles enseñanzas de respeto hacia los demás, Luca nos deja algunas lecciones en su trasfondo que la convierte en una película imperdible y no por nada nominada también a Mejor Película Animada.

Tenemos también una película fuera de las caricaturas pero con un toque de imaginación y mucha acción, Shang-Chi nos dejó perplejos a fans y público en general pues sus escenas de acción son un deleite visual. Esto acompañado de los más increíbles efectos al construir un mundo alterno y personajes difíciles de imaginar, este solitario héroe nos deja con un gran sabor de boca y el corazón hecho una bomba. Así es como los grandes la nominaron a Mejores Efectos Visuales.

Acompañando a Luca y Raya, se encuentra Encanto, lanzada en noviembre de 2021 y compitiendo en la categoría de Mejor Película Animada pues ha salido a relucir a comparación de sus otros compañeritos de pupitre pues no sólo se encuentra en una categoría, sino que cuenta también con un lugar dentro de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original. Esta película es sin duda un perfecto match con su nombre, pues ha conquistado millones de corazones en todo el mundo por su musicalización original y llena de ritmos latinos (que hemos visto anteriormente en otros proyectos, como lo fue Coco).

¡Recuerda no perderte los Oscar este próximo sábado 27 de marzo a las 5:00 PM por Azteca 7!