¿De qué trata The Uprising?, la nueva película de Andrew Garfield que promete “hacer temblar a la élite”

La nueva película The Uprising, dirigida por Paul Greengrass y protagonizada por Andrew Garfield, ha dado mucho de qué hablar recientemente, después de que el protagonista de la cinta advirtiera que la obra será un duro golpe en contra de las grandes esferas de poder. ¿Pero de qué trata la cinta ambientada en la Inglaterra de 1281? Película que, de acuerdo con el actor, servirá como un llamado universal en contra de las injusticias.

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¿De qué trata The Uprising, la nueva película de Andrew Garfield?

La nueva película protagonizada por Andrew Garfield se presenta como un drama histórico de acción ambientado en la Inglaterra del siglo XVI, la cual narra los hechos reales de la Revuelta de los Campesinos de 1381. Esta cinta sigue a Ploughman (Andrew Garfield), un labrador viudo que, tras la peste y la creciente imposición de los impuestos abusivos, reúne a más de 10 mil campesinos para marchar a Londres y rebelarse en contra del joven Rey Ricardo II.

The Uprising fue escrita y dirigida por el icónico Paul Greengrass, quien da una nueva muestra de su característico estilo cinematográfico visceral, realista y de alta tensión. Dentro del reparto principal se encuentra Andrew Garfield, acompañado por figuras como Jamie Bell, Thomasin McKenzie y Katherine Waterston.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Andrew Garfield sobre The Uprising?

El actor Andrew Garfield ha causado gran revuelo internacional al declarar que The Uprising será un espejo de descontento social actual ante la desigualdad extrema, pues ha afirmado de manera contundente que espera que los multimillonarios y las élites del mundo "se mueran de miedo" al verla. El actor reconoció que la opresión y los abusos que sufrieron los campesinos en el siglo XIV siguen vigentes hoy en día, declarando la cinta como "grito del alma universal" para alzar la voz, hacia las injusticias que se mantienen hoy en día.