Es oficial: “Chiikawa: la película” se convierte en un éxito en Japón y destrona a la aclamada Toy Story 5 en cines y esto recaudó en su estreno

En Japón, la esperada Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island debutó en primer lugar en taquillas, superando a Toy Story 5 y a Kingdom: Tamashii no Kessen, obteniendo una importante recaudación durante su primer fin de semana. Esta noticia consolida al popular manga dentro de la gran pantalla.

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¿Cuánto dinero generó Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island en su fin de semana de estreno?

De acuerdo con lo que se ha reportado dentro de la prensa especializada en Japón, la fiebre por Chiikawa está más latente que nunca, pues con su primera entrega "Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island" logró superar a Toy Story 5 y a Kingdom: Tamashii no Kessen, esto durante su primer fin de semana de estreno, del 24 al 26 de julio.

Chiikawa: La película se estrenó de manera oficial el pasado 24 de julio en 447 salas, 382 cines tradicionales y en 65 pantallas IMAX, recaudando la impresionante suma de 2,240 millones de yenes, lo que equivale a más o menos 13,7 millones de dólares o 236,131,693.00 millones de pesos mexicanos de acuerdo con el cambio actual.

Con estas cifras, el filme se posiciona como el segundo mejor estreno para una película de anime en lo que va del 2026. De la misma manera, se ha señalado que la película logró reunir 990 millones de yenes en su día de estreno, cifra con que superó a Detective Conan: The Million-dollar Pentagram del 2004, que hasta ahora ostentaba ese récord dentro de la franquicia.

¿Qué es el manga de Chiikawa?

Dentro de la cultura japonesa, Chiikawa se ha consolidado como un popular manga web, el cual fue creado por el ilustrador Nagano. El nombre de Chiikawa corresponde a una abreviatura de “Nanka Chiisakute Kawaii Yatsu", que significa "algo pequeño y lindo" y las historias narradas siguen sus aventuras cotidianas junto a sus amigos el Gato Hachiware y el Conejo Usagi.