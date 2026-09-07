A 100 días del estreno de Avengers Doomsday: los 6 datos que debes saber antes de verla en cines

Faltan 100 días para que “Avengers: Doomsday” llegue a las salas de los cines el próximo 18 de diciembre de 2026 y la expectativa alrededor de la nueva producción de Marvel Studios no deja de crecer entre los fans y seguidores de la saga ya que esta cinta será uno de los grandes eventos de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y llega después de varios años de historias que han preparado el terreno para este nuevo enfrentamiento.

Este nuevo proyecto que está dirigido por Anthony y Joe Russo, responsables de “Avangers: Infinity Wars” y “Avangers: Endgame”, contará con un gran elenco encabezado por algunos de los rostros más icónicos dentro de estas historias de Marvel. También contará con nuevos personajes y regresos inesperados. Doomsday” apunta a convertirse en una pieza clave antes de “Avangers: Secret Wars” cuyo estreno está aparentemente previsto para diciembre de 2027.

Sin embargo antes de adelantarnos al próximo título, debes tener en cuenta algunos de los datos más importantes de “Avengers: Doomsday”, el cual ya tiene programado su estreno este año a nivel mundial en varios cines.

6 datos que debes de saber de “Avengers: Doomsday” antes de verla en los cines

1.- Doctor Doom será el protagonista

Uno de los puntos a destacar es que Robert Downey Jr. regresará al MCU en un papel completamente diferente al de Tony Stark, ya que interpretará al poderoso villano Victor von Doom, Dr Doom.

2.- Los X-Men entran de lleno a este universo

La película marcará un importante encuentro entre personajes del MCU y los X-men, ampliando todavía más la presencia de los mutantes dentro de la saga.

3.- Los 4 Fantásticos se unen a la historia

Otro grupo de superhéroes que se une a este universo es el encabezado por Pedro Pascal como Redd Richards quien tendrá una participación en “Doomsday” conectando directamente a los 4 Fantásticos con el gran conflicto que se atraviesa.

4.- Regresos que nadie esperaba

El elenco incluye algunos nombres que habían quedado atrás en el MCU, entre ellos Chris Evans, cuyo regreso ha generado una enorme cantidad de especulación sobre el papel que tendrá en la historia.

5.- Será el gran paso previo a “Secret Wars”

“Doomsday” no será una historia aislada, ya que los acontecimientos estarán ligados a “Avengers: Secret Wars”, película que llegará a los cines en diciembre de 2027 y que continuará el gran evento de Marvel.

6.- La conexión con “Spider-Man: Brand New Day”

La última aventura de Spider-Man dejó una pista importante en su escena poscréditos que apunta hacia el futuro del MCU. Aunque Marvel todavía no confirma la aparición de Tom Holland en “Doomsday”, la película ocurre antes de este gran evento y su cierre podría tener consecuencias para “Secret Wars”.