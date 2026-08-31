TODOS los estrenos de Prime Video para el mes de SEPTIEMBRE que no te puedes perder

Este mes de septiembre del 2026, Prime Video prepara algunos estrenos originales, así como adaptaciones y un spin-off; las historias van desde nuevas historias hasta un nuevo drama romántico francés y la adaptación de The Love Hypothesis. Las producciones llegarán entre el 9 y el 23 de septiembre de este mes entrante.

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Drawn Together, 9 de septiembre

La adaptación de Marfil de Drawn Together, la novela de Mercedes Ron, llegará a Prime Video en los primeros días del mes de septiembre. Este proyecto estará protagonizado por Ester Expósito y Hugo Diego García. Dentro de la trama se seguirá a Marfil Cortés, cuya vida cambia después de ser secuestrada.

Neagley: 16 de septiembre

El universo de Reacher continúa con Neagley, proyecto protagonizado por Maria Sten como Frances Neagley. De acuerdo con lo que se ha revelado, la serie contará con ocho episodios en donde la investigadora privada se entera de que un antiguo amigo murió en circunstancias sospechosas.

You+Me: 18 de septiembre

Esta película romántica de origen francés se basa en la trilogía juvenil de Emma Green. Dentro de la historia se presenta a Alma Lancaster y Vadim Arcadi, dos estudiantes que parecen tener vidas completamente diferentes, pero que terminan trabajando juntos en un proyecto cinematográfico

The Love Hypothesis: 23 de septiembre

Esta adaptación de la novela de Ali Hazelwood, protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman, sigue la historia de Olive, una estudiante de doctorado que comienza una relación falsa con el profesor Adam Carlsen.

Es importante tomar en cuenta que, además de estos estrenos originales, la lista de nuevo contenido aún está por cumplirse, porque debe estar a la par de las modificaciones y proyectos que lleguen en los próximos días a las plataformas.

