99 Nights in the Forest llegará al cine con una película de terror y esto sabemos hasta ahora

De manera oficial, se ha dado a conocer que 99 Nights in the Forest llegará al cine con una adaptación de acción real de 20th Century Studios y esto sabemos sobre la nueva producción de terror, que llegará de la mano de Sam Raimi y Rob Tapert como productores. No obstante, es importante advertir que por ahora no se ha confirmado al director ni la fecha de estreno.

Ahora lee: 4 episodios de Bluey y Masha y el Oso para enseñar a tus hijos a compartir y respetar las cosas de los demás

¿Qué se sabe sobre la nueva película de acción real de 9 Nights in the Forest?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, 20th Century Studios se encuentra desarrollando la primera película de acción real basada en el juego de Roblox 99 Nights in the Forest. De la misma manera, se confirmó que producción estará a cargo del legendario Sam Raimi (director de Evil Dead y Spider-Man) a través de su sello Ghost House Pictures.

Josh Cooley, director de Transformers One y Toy Story 4, será el encargado de dar vida al guion. Se espera que la trama siga fielmente la premisa del videojuego, en donde un grupo de supervivientes debe resistir durante 99 noches en un bosque encantado mientras construyen su campamento, buscan a cuatro niños desaparecidos y se defienden de las criaturas feroces.

Es importante señalar que, debido a que el proyecto se encuentra aún en una etapa muy temprana de desarrollo, aún no se han anunciado el director, el elenco ni la fecha de estreno oficial, por lo que será solo cuestión de tiempo para que se revelen estos detalles.

¿Qué es el juego 9 Nights in the Forest de Roblox?

9 Nights in the Forest de Roblox es un juego masivo de supervivencia de terror analógico, que vio la luz en 2025 gracias al estudio independiente Grandma's Favourite Games. Desde su llegada, este título se convirtió rápidamente en todo un fenómeno histórico dentro de la plataforma al acumular más de 26 mil millones de visitas.