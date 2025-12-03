¡Adiós, Roblox! El videojuego es bloqueado por “extremismo” y contenido ilegal

Así es, lamentablemente Roblox ya no podrá jugarse legalmente en Rusia. El regulador ruso decidió bloquear por completo la plataforma al catalogarla como un espacio con “contenido extremista, propaganda terrorista y material LGBT”. Con esta resolución, los proveedores de internet en todo el país deben impedir el acceso total al juego, dejándolo totalmente fuera de circulación.

Rusia prohíbe Roblox: por qué el videojuego fue considerado ilegal

La decisión suena drástica y puede que lo sea; sin embargo, en aquel país responde a una tendencia reciente en Rusia de restringir productos culturales y plataformas digitales que, según sus autoridades, podrían “afectar el desarrollo espiritual y moral de los niños”. Cabe señalar que la medida no es temporal: el bloqueo es oficial, nacional y con efecto inmediato.

¿Qué motivó realmente la prohibición?

De acuerdo con medios rusos, el detonante fue un análisis del sistema interno de moderación de Roblox, donde las autoridades aseguran haber detectado múltiples ejemplos de contenido inapropiado. Estos incluyen:



Material considerado “extremista”.

Simulaciones o mensajes catalogados como “propaganda terrorista”.

Presencia de contenido LGBT, ahora regulado bajo leyes estrictas en aquel país.

Aunque esto no es problema en muchos países, Roblox sí enfrenta varios problemas importantes y varias críticas internacionales sobre problemas de seguridad: grooming, ciberacoso, juegos creados por usuarios sin control editorial y experiencias con temáticas no aptas para menores.

El videojuego en sí se considera un lugar peligroso para los menores de edad, que desafortunadamente son los principales usuarios de este videojuego. Aunque la empresa ha implementado herramientas de moderación, filtros de texto y sistemas automáticos de detección, la naturaleza del juego hace casi imposible controlar todo lo que se publica.

¿Por qué Roblox se volvió un blanco tan fácil?

La plataforma es un espacio masivo: millones de jugadores, gran parte menores de edad, miles de creadores y un ecosistema descentralizado. Para un gobierno con políticas restrictivas, esto se convierte en un terreno ideal para justificar un bloqueo total.

Esta no es la primera vez que Rusia toma este tipo de polémicas, pues ha censurado figuras de anime, ha puesto restricciones a videojuegos con temáticas sensibles y ha reforzado la vigilancia en redes sociales. Roblox simplemente cayó en el radar.

¿Qué pasará con los jugadores rusos?

Los servidores están bloqueados, por lo que no hay forma legal de entrar al videojuego. Aunque algunos usuarios podrían intentar usar VPN, el acceso sigue siendo limitado y podría conllevar graves consecuencias legales.

