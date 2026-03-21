“El Rey León” celebra un año de éxito con el debut de Juan López Boyadjian como el nuevo “Simba”

“El Rey León” supera las más de 350 funciones y celebra su primer año en cartelera con el debut de Juan López Boyadjian como el nuevo “Simba”. El festejo se llevó a cabo en su ya tradicional sede, el Teatro Telcel de la Ciudad de México, el pasado jueves, 19 de marzo. A la celebración, asistieron familiares del elenco y estrellas de primer nivel.

El Rey León celebra un año de éxitos con una alfombra roja llena de celebridades

Diversas celebridades se dieron cita en la alfombra roja de "El Rey León" para celebrar las más de 350 funciones. Entre las celebridades que desfilaron por la red carpet del Teatro Telcel destacan nombres como Cristián de la Fuente, Luis Felipe Tovar, Ana Layevska, Arleth Terán, Raquel Bigorra y Miguel Martínez, por mencionar algunos; además de los productores de la obra, Julieta González y Morris Gilbert, y el elenco de la misma: Juan López Boyadjian (Simba), Majo Domínguez (Nala), Sergio Carranza (Pumba) y Eli Nassau (Timón), entre otros.

Así se vivió el debut de Juan López Boyadjian como el nuevo “Simba”

Pasadas las 20:30 hrs., las luces se apagaron y el telón se alzó para dar inicio a uno de los espectáculos visuales más vibrantes de las artes escénicas en México. A lo largo de dos horas y media, el público disfrutó de actuaciones sólidas, un juego de luces impactante y una escenografía de primer nivel, todo esto acompañado por un excelente trabajo orquestal.

Juan López Boyadijan debutó como Simba con una interpretación realmente sobresaliente. El actor mostró seguridad y dominio del escenario, además de una química natural con su co-protagonista, Majo Domínguez, quien da vida a Nala.

Por su lado, Eli Nassau y Sergio Carranza, se ganaron al público a carcajadas gracias al carisma y humor que tanto caracterizan a Timón y Pumba; mientras que Nokulunga Madlala, encargada de interpretar a Rafiki, también brilló por su potente voz. El público quedó encantado, por lo que los aplausos no se hicieron esperar al finalizar la función.

Develan placa conmemorativa por las 350 funciones

Al término de la obra, se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa por las 350 funciones. El momento estuvo encabezado por los productores de la obra, Julieta González y Morris Gilbert, junto a la invitada especial: Sofía Niño de Rivera. Durante la breve ceremonia, los productores agradecieron al elenco, la orquesta y el público por hacer de “El Rey León” una de las obras musicales más queridas por el público mexicano. “El teatro nos llena de vida” aseguró Julieta.