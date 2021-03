No te pierdas a Mandy Moore en “Terror a 47 Metros” por Azteca 7.

FOTOS | ¿Qué ha sido de Mandy Moore? ¡Te lo contamos todo!

Fue una de las estrellas pop más sobresalientes de principios de los años 2000, y ahora se ha consolidado como una estrella de televisión, cantante, y madre. Te contamos todo sobre su exitosa carrera.

Mandy Moore fue una de las estrellas más sobresalientes de finales de los 90 y principios de los años 2000, y de hecho, no sólo destacaba por su gran talento musical, ya que, es una actriz recordada por memorables películas románticas, terror, suspenso, y comedias.

Cantante, compositora, actriz, ¿habrá alguna cosa que Mandy no haya hecho bien? tal vez será difícil responder a eso, ya que a través de los años ha evolucionado favorablemente y aquí te contamos un poco de lo que ha pasado con ella a nivel profesional y personal.

La verdad es que a Mandy le ha ido muy bien, de hecho se ha mantenido muy activa, trabajando en películas, realizando stand up, y en televisión.

Aunque en la música estuvo en pausa durante 11 años, en 2020 anunció su regreso y de hecho ella misma se encargó de componer todas las canciones de su álbum.

¡No temas más! Puedes dar clic aquí para descubrir los 7 secretos del rodaje de Miedo a lo Profundo.

Moore define a la música como su “primer amor” y ha confesado que para ella era importante regresar a trabajar en un proyecto, y de hecho, en esta ocasión, incluyó a su esposo en la banda.

Sí, Mandy Moore vive una historia de cuento de hadas en la vida real, pues desde 2018 se encuentra felizmente casada con Taylor Goldsmith, un cantante con quien recientemente celebraron la llegada de su primer bebé.

Tal vez uno de los proyectos que más reconocimientos le ha generado, es su trabajo en la serie “This Is Us”, y de hecho, ha obtenido varios galardones del Sindicato de Actores, Behind The Voice Actors Awards, y de People’s Choice Awards.

Sin duda, Mandy Moore es una de las estrellas que más brillan en Hollywood, y tú no te la puedes perder en Terror a 47 Metros por Azteca 7.