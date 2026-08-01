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¿Habrá Barbie 2? Greta Gerwig y Noah Baumbach dan PISTAS de la posible secuela y negocian el regreso de Margot Robbie y Ryan Gosling. Esto sabemos

La secuela de Barbie avanza con el posible regreso de su elenco principal y nuevas negociaciones.

¿Habrá Barbie 2? Greta Gerwig y Noah Baumbach dan PISTAS de la posible secuela y negocian el regreso de Margot Robbie y Ryan Gosling. Esto sabemos
¿Habrá Barbie 2? Greta Gerwig y Noah Baumbach dan PISTAS de la posible secuela y negocian el regreso de Margot Robbie y Ryan Gosling. Esto sabemos

Escrito por: Hugo Pantoja

Recientemente, Greta Gerwig y Noah Baumbach revelaron que se encuentran listos para comenzar a escribir Barbie 2, noticia que ha encendido la conversación digital y de los fans, luego de que se señalara que el proyecto podría contar nuevamente con Margot Robbie y Ryan Gosling.

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