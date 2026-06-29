Fue una película cancelada por Pixar, tuvo un rescate milagroso, y ahora es una de las franquicias más exitosas de todo Disney, y así podrás verla GRATIS en Azteca 7

A pesar de ser una de las sagas de películas más importantes de todos los tiempos, pocos saben que Toy Story no solo es la primera película de todos los tiempos en ser completamente animada por computadora, sino que estuvo a punto de ser cancelada durante su producción. Por ello, ahora te contamos algunos de los secretos del filme que llegará GRATIS a Azteca 7, este martes 30 de junio en punto de las 3:15 pm.

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¿Por qué Toy Story estuvo a punto de ser cancelada?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Toy Story estuvo a punto de ser cancelada a principios de los años noventa, después de que se revelara el primer avance y se considerara que Pixar contaba una historia muy oscura, dando vida a Woody como un personaje sarcástico y agresivo, obligando a la producción a reescribir desde cero la trama.

Tras el primer conflicto, el director Joss Whedon y el guionista Joss Whedon tuvieron que intervenir para cambiar la dirección del filme al permitir que Buzz Lightyear no supiera que es un juguete, trama que cambió por completo la dirección creativa y, por ende, el futuro completo de la franquicia.

La problemática que casi cancela el estreno de Toy Story 2

Fuera de lo que se podría creer y después del éxito abrumador de la primera entrega, la parte 2 de la saga estuvo a punto de no ser estrenada, pues en 1998, mientras el equipo trabajaba en la secuela, un animador introdujo por error un comando de borrado dentro de los servidores de Pixar, eliminando el 90 por ciento de la película.

No obstante, fue gracias a Galyn Susman, supervisora técnica y productora del estudio, quien se encontraba trabajando en casa tras dar a luz, que todo el proyecto se salvó, pues periódicamente solía llevar actualizaciones del proyecto para trabajar en casa, manteniendo el respaldo de la película desde su computadora personal.