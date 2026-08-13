Linkin Park revela lo que pasó tras Chester en “Unshatter” con nueva propuesta cinematográfica

La icónica banda de origen estadounidense Linkin Park llegará próximamente a los cines con el filme "Unshatter", película que muestra la llegada de Emily Armstrong, así como el proceso de grabación de "From Zero" y todos aquellos desafíos que enfrentó la banda para reconstruirse tras la trágica muerte de Chester Bennington.

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Fecha de lanzamiento y todo sobre "Unshatter" el filme documental de Linkin Park

El proyecto "Unshatter" es un filme documental oficial sobre la mítica banda de rock Linkin Park, película que se espera llegue a cines de todo el mundo este próximo 30 de septiembre del 2026.

De manera oficial, se ha revelado que la producción del proyecto se encuentra bajo la dirección de Joe Hahn (el DJ y creativo visual del grupo), quien buscará brindar una mirada íntima, cruda y honesta sobre el doloroso proceso de duelo, después de la partida de Chester Bennington en 2017, su pausa de 7 años y su búsqueda de reinventarse.

¿Qué le ocurrió a Chester Bennington?

En 2014, Chester Bennington, exvocalista de la icónica banda de rock Linkin Park, falleció el pasado 20 de julio del 2017, a la edad de 41 años. De acuerdo con reportes oficiales, el cuerpo del artista fue encontrado sin vida dentro de su residencia de Palos Verdes Estates, California, lugar donde las autoridades confirmaron que la causa de muerte fue por suicidio ahorcamiento.

Emily Armstrong, quien continúa con el legado de Linkin Park

La nueva vocalista de Linkin Park, Emily Armstrong, se integró a la icónica banda en septiembre del 2024, junto al baterista Colin Brittain, para iniciar una nueva etapa para la agrupación estadounidense, logrando continuar con el legendario legado tras el lamentable fallecimiento de Chester Bennington.

Dentro de la sobresaliente carrera musical de la artista, sobresale la fundación de la banda de rock alternativo Dead Sera en 2005, además de poseer una de las voces más potentes del género, lo que la convierte en una intérprete ideal para el grupo. Tras integrarse al grupo en 2024, Emily debutó con el álbum From Zero.

