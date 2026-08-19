¿Los niños pueden ver ‘La noche del demonio: están entre nosotros? Esto dicen los expertos de las películas de terror

La película “La Noche del Demonio: Están entre nosotros” (en inglés, “Insidious: Out of the Further”) se estrena oficialmente en cines de México este jueves 20 de agosto, con altas expectativas para los fans que han seguido la saga de terror desde 2010. Más allá de la historia, existen dudas sobre si los niños pueden ver esta película , ya que este tipo de filmes puede incluir escenas fuertes, sangre y lenguaje inapropiado .

De acuerdo con varias cadenas de cine comerciales, la nueva película de “La Noche del Demonio” tiene clasificación B, lo que significa que es recomendada para adolescentes mayores de 12 años. Es decir, los niños pequeños podrían tener dificultades para entender la trama, especialmente porque puede incluir violencia moderada y lenguaje procaz moderado, señala el Gobierno de México.

La nueva película de “La Noche del Demonio” se estrena este jueves 20 de agosto en cines.|SONY PICTURES

Esto concuerda con las entregas anteriores de “Insidious”, que han mantenido una clasificación PG-13 en Estados Unidos. Esta categoría indica que la película es recomendada para mayores de 13 años, por lo que es posible que la nueva entrega de terror incluya escenas de miedo y contenido similar al de las películas anteriores.

¿De qué trata “La Noche del Demonio: Están entre nosotros”?

La nueva película de “La Noche del Demonio” se centra en una nueva familia que tendrá que enfrentarse a “El Más Allá”, según señala Sony Pictures en su sinopsis oficial.

Todo indica que Gemma, interpretada por Amelia Eve, es una joven madre que está criando a su hija en el mismo lugar donde ella creció. Sin embargo, descubre un pasadizo hacia “El Más Allá”, un lugar terrorífico al que llegan las almas perdidas.

Todo empeora cuando se da cuenta de que un ser maligno la está persiguiendo, debido a que ella es la clave para que pueda pasar del mundo sobrenatural al mundo real.

La película “La Noche del Demonio: Están entre nosotros” es dirigida por Jacob Chase. En el reparto, Lin Shaye regresa como Elise Rainier, mientras que también participan Patrick Wilson, Leigh Whannell y Rose Byrne.