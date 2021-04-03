Todo lo que no sabías sobre “La Era de Hielo 3".

Después del sorprendente éxito del lanzamiento de la película "La Era de Hielo", esta se convirtió en una franquicia, la cual lleva hasta ahora 5 entregas, y aunque todas han tenido una gran recibimiento entre el público, una de las favoritas es sin duda "La Era de Hielo 3: El origen de los dinosaurios".

En esta tercera parte de la famosa comedia animada, la vida de la manada compuesta por los mamuts Manny y Ellie, el tigre Diego, el perezoso Sid y los hermanos de Ellie, Crash y Eddie, esta por dar un giro de 180 grados.

Manny y Ellie están esperando a su primer bebé, lo que lleva al nuevo papá a preocuparse en exceso por la llegada de su pequeña, por su parte Diego empieza a sentir que esta perdiendo sus habilidades para la cacería y Sid, como siempre, pone a todos en aprietos al robar unos huevos de dinosaurio, lo que lleva a la manada a un extraño mundos subterráneo donde atraviesan por grandes peligros y conocen a nuevos amigos.

TE PUEDE INTERESAR: FOTOS | Estos actores prestaron su voz para los divertidos “Angry Birds”.

Durante la realización de esta cinta hubo varios detalles que seguramente no conocías y que aquí te contamos.

LOS DINOSAURIOS

Todos los dinosaurios que salen en la película, a excepción de Guanlong, fueron aumentados al doble del tamaño que tuvieron en la vida real, esto con el objetivo de que lucieran más impresionantes, especialmente ante los mamuts.

Los animadores querían que los raptores sacaran la lengua como serpientes o lagartos, pero Jack Horner, el paleontólogo que los asesoraba, se opuso rotundamente, por lo que descartaron la idea.

El villano de la pelícila, Rudy, es un Baryonyx, pariente del Spinosaurus de la cinta "Parque Jurásico 3".

REFERENCIAS A OTROS PERSONAJES

Durante la película hay varias referencias a otros personajes famosos como cuando Crash y Eddie respiran los gases "venenosos" en la cueva y empiezan a hablar y cantar villancicos con voces bastante parecidas a "Alvin y las Ardillas".

Cuando Ellie baja por el tobogán de huesos diciendo: "Yabba Dabba Doo!", tal como Pedro Picapiedra lo diría, ¿no?

Y cómo olvidar cuando Buck advierte a la manada: "Abandone toda esperanza quien entre aquí", que en realidad es la famosa línea del Infierno de Dante Alighieri, la cual se dice está escrita en las puertas del infierno.

EL ORIGEN DE BUCK

El personaje del valiente y ágil Buck esta basado en Cocodrilo Dundee y en Frank Buck, aventurero y actor de los años 30 y 40.

MIRA TAMBIÉN: FOTOS | ¿De qué tratan las cintas que contienden a Mejor Película?

EL MUNDO SUBTERRÁNEO

Aunque esta entrega se lleva acabo en el subterráneo, los directores quisieron que el misterioso mundo no pareciera una cueva en sí, por lo que lo hicieron más iluminado, ¿cómo? haciendo el "cielo" con una enorme lámina de hielo y roca por la cual se filtra la luz del mundo de arriba.

En "La Era de Hielo 3" la peculiar manada pone a prueba una vez más su unión como familia y lo cierto es ¡que no nos decepcionaron!

No te puedes perder las aventuras de Manny, Ellie, Diego, Sid, Crash y Eddie en "La Era de Hielo 3" este domingo por la pantalla de Azteca 7.

