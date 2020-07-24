Posponen indefinidamente el estreno del live-action de ‘Mulán’; postergan un año ‘Star Wars’ y ‘Avatar’.

De manera sorpresiva, Disney decidió retrasar el estreno de varias de sus películas que tenía contemplado que llegaran a los cines en este 2020.

Y es que, debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el mundo, el gigante de la animación optó por reorganizar su calendario para los próximos dos años.

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El live-action de Mulán, que se estrenaría el próximo 21 de agosto, se pospuso de manera indefinida, así lo anunció la compañía de medios de comunicación a través de un comunicado.

En los últimos meses, ha quedado claro que nada se puede concretar cuando se trata de los estrenos de películas durante esta crisis de salud global. Hoy eso significa aplazar nuestros planes de lanzamiento para ‘Mulán’, mientras evaluamos cómo podemos traer de manera más efectiva esta película al público de todo el mundo

En tanto, la primera secuela de Avatar, la cual llegaría a los cines en diciembre de 2021, aparecerá en los cines hasta diciembre de 2022.

El director James Cameron también publicó un escrito explicando los motivos del aplazamiento de Avatar y sus continuaciones.

Nos hemos visto obligados a retrasar las grabaciones que estamos llevando a cabo ahora en Nueva Zelanda. Antes del COVID-19 todo estaba listo para que la primera secuela llegara en diciembre de 2021; desafortunadamente, debido al impacto de la pandemia en nuestro calendario no es posible llegar a esa fecha

En tanto, las próximas películas de Star Wars, en las que trabajan realizadores como Rian Johnson, Taika Waititi y Kevin Feige, también se han retrasado y ahora llegarán a los cines a partir de 2023: 22 de diciembre de 2023, 19 de diciembre de 2025 y 17 de diciembre de 2027.

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