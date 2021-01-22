¿Inferno o Bus: El Escape del Siglo? Aquí te decimos lo que tienes que saber.

Este Sábado Appantallante llevamos tus emociones al límite, y tú debes de elegir cuál es la película que disfrutarás en esta ocasión, vota por Inferno o por Bus 657: El Escape del Siglo.

¿Todavía no sabes cuál de ellas elegir? Te contamos todo lo que debes de saber sobre estas extraordinarias producciones.

Si lo que te gusta son las teorías de la conspiración, Tom Hanks, y el arte, “Inferno” es la mejor opción que puedes elegir para disfrutar de este apasionante Sábado Appantallante.

Te recomendamos ver: FOTOS | Te sorprenderá descubrir la verdad sobre Kevin Costner fuera del cine.

En esta ocasión, Robert Langdon enfrenta el mayor desafío y un error podría culminar con la eliminación de la mitad de la población mundial, pero su vida también está en riesgo.

El hábil experto en simbología que conocimos por primera vez en el “Código Da Vinci”, es una vez más, es la respuesta a uno de los misterios más famosos que se esconden detrás de la historia del arte.

“Langdon sabe todo sobre arte, historia, arquitectura, geopolítica, cultura, así que tiene una parte del cerebro de Sherlock Holmes, y otra parte de Indiana Jones, es una combinación de los dos”, dijo Tom Hanks sobre el protagonista de la trilogía basada en los exitosos libros de Dan Brown.

El director de “Inferno” confesó que uno de los grandes atractivos de esta historia se encuentra en el trabajo detallado que se hizo para llevar de las páginas de los libros, a la pantalla grande, los escenarios y locaciones REALES que se refieren en la obra de Dan Brown.

“La forma en que Dan Brown, teje las pistas, el peligro, el misterio, acción, en estas locaciones, es una de las cosas que hace que sea tan adictiva e interesante. Y resulta fascinante estar ahí, y llevar a cabo esas ideas en estos impresionantes lugares”, compartió Ron Howard, director de la cinta sobre el rodaje.

Felicity Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen, Ana Ularu, y Jon Donahue, acompañan a Hanks como parte del reparto principal.

Pero, si lo que te gusta es el suspenso, los giros dramáticos, el buen cine de acción, acompañado de grandes actores como Robert De Niro y Jeffrey Dean Morgan, entonces, tú debes votar por “Bus 657: El Escape del Siglo”.

Podría interesarte: FOTOS | Así es como Jackie Chan se convirtió en una leyenda de Hollywood.

Esta película es fascinante, y es que, Lucas Vaughn, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, se enfrenta a un gran dilema moral, al no contar con el dinero para continuar con el tratamiento de su pequeña hija.

Lucas se encarga de agotar todas las opciones que existen para conseguir el dinero, sin embargo, este trabajador de un casino, recibe una tentadora oferta por parte de su amigo Jason Cox (Dave Bautista), para que juntos roben a su patrón, el magnate Francis "Pope” Silva (Robert De Niro).

Una gran carga de adrenalina se apodera de los espectadores, cuando los ladrones de este ingenioso atraco, deben de atrincherarse en un autobús, hasta que logren obtener una salida limpia del complicado escenario que enfrentan.

“Bus 657: El Escape del Siglo” tiene un reparto espectacular, que incluye a la leyenda de Hollywood, Robert De Niro, además de otros actores sobresalientes como Kate Bosworth, Morris Chestnut, Dave Bautista, Gina Carano, entre otros que trabajaron bajo la dirección de Scott Mann.

Lo que sigue es que me escape con Jeffrey Dean Morgan... Si quieres ver 𝐁𝐮𝐬, 𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐠𝐥𝐨 este sábado appantallante por Azteca 7, vota en nuestro WhatsApp. http://bit.ly/WhatsAppAz7 Publicado por Azteca 7 en Martes, 19 de enero de 2021

¡Recuerda que tú tienes el poder de elegir este Sábado Appantallante!