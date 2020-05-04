Estos son los famosos que la fuerza los acompaña desde que dieron a conocer su amor por la saga de ‘Star Wars’.

El 4 de mayo no es cualquier día para los fanáticos de la saga de Star Wars ya que esta fecha está completamente dedicada a la historia de George Lucas y fue gracias a su frase en inglés May the Force be with you. Sin embargo, varios famosos han demostrado ser unos verdaderos amantes de las películas que conquistaron a millones de personas desde 1977.

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No solamente tú eres un gran admirador de todo lo que tenga que ver con Star Wars ya que reconocidas celebridades disfrutan de este día con disfraces y grandes recreaciones de escenas.



Thalía

La cantante mexicana mostró su gran amor por las cintas que, cuando se estrenó el octavo capítulo no dudó en posar como la misma princesa Leia acompañada del peculiar peinado.

Sofía Vergara y Joe Manganiello

La atractiva pareja no solamente comparte el inmenso amor que se tienen, sino que también suelen ir de la mano a los estrenos de los filmes y hasta la actriz ha llegado a llevar peinados simbólicos para los verdaderos fans.

Kim Kardashian

Si de recreaciones de vestuarios hablamos, Kim Kardashian es capaz de cruzar el mundo entero por conseguir la vestimenta exacta de cualquier persona, tal como lo hizo en el piloto de la serie Alligator Boots en el que llegó como la princesa Leia cuando es raptada por Jabba The Hut.

Cara Delevingne

La guapa modelo británica tiene cierto toque al momento de elegir sus disfraces pues, aunque todas las mujeres suelen recrear a las princesas Leia o Padme; la exmodelo de Victoria's Secret optó por una botarga del malvado Jabba The Hut.

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Emma Stone

No podemos negar que Emma Stone hubiera lucido increíble en el papel de Rey Skywalker, mismo que le da vida la actriz Daisy Ridley, pues en alguna ocasión llevó la misma ropa que la Jedi.