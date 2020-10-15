Nuevo adelanto de ‘The Witches’ con la increíble transformación de Anne Hathaway como ‘La Gran Bruja’. (FOTOS)

La compañía Warner Bros. dio a conocer imágenes inéditas de la nueva película The Witches, donde se apreció más a detalle el escalofriante aspecto de la actriz Anne Hathaway interpretando a La Gran Bruja.

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En las fotos que salieron en las redes sociales, podemos ver a la protagonista de famosas películas como The Dark Knight Rises, The Princess Diaries, entre otras, caracterizada como bruja, lo cual ha causado sensación entre los usuarios de redes sociales.

Anne Hathaway luce completamente calva expresando una gigante sonrisa, la cual deja al descubierto sus gigantes dientes que, sin duda, causan gran impacto.

Estas NUEVAS imágenes de #AnneHathaway tal vez te causen pesadillas al ver cómo se ven en realidad #LasBrujas 😰...

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Cabe mencionar que un primer anuncio de Warner Bros. señaló que la nueva película de The Witches se estrenaría únicamente por medio de un servicio de streaming.

Sin embargo, días después detalló que la película protagonizada por la actriz Anne Hathaway llegaría a algunos cines en México, dependiendo del semáforo epidemiológico.

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Además de Anne Hathaway, la película también es protagonizada por Chris Rock, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth y Jahzir Kadeen Bruno.

