Palomera de The Odyssey genera debate entre usuarios de internet, algunos lo ven como un artículo inservible y otros como un objeto de colección

En las últimas horas se ha revelado cómo será la palomera de la película de Christopher Nolan, The Odyssey, cinta que se estrenará en México el próximo 16 de julio de 2026, este artículo pudo haber tenido cualquier tipo de forma, pero, su diseño es una cámara de cine, con unas letras que dicen “IMAX y abajo de estas se puede leer The Odyssey”, pero ¿por qué ha generado debate este artefacto en redes sociales?

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Aunque parezca increíble, la palomera de The Odyssey ha puedo el debate en redes sociales, y de acuerdo con algunas opiniones de los usuarios en X, este artículo no cumple con su meta, ya que está tan detallado que al momento sólo se puede ver un pequeño cubo donde van las palomitas, mientras que, el restante de su cuerpo es un diseño de una cámara de cine o de grabación.

De acuerdo con algunos comentarios como el del usuario: @tayyabkjanjuan06 dice lo siguiente: “¿Podemos dejar de hacer estos cubos de palomitas sobrediseñados? Quedan geniales para una foto, pero son una pesadilla para comer en un cine oscuro y acabar como basura de plástico en una estantería dos semanas después. La tendencia está oficialmente agotada”.

The first popcorn bucket for ‘THE ODYSSEY’ is an IMAX camera. pic.twitter.com/nT3vaoJZcE — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 4, 2026

Otro cibernauta con el usuario de @moyo_mii escribió lo siguiente: “Este cubo de palomitas es una locura. Nolan realmente dijo: ´hagamos que el merchandising sea tan cinematográfico como la película´”.

Otros tantos más comentaron que, en lugar de ser una cámara cinematográfica bien pudo haber sido un barco, otros tantos más aseguraron que, las palomeras podrían venderse más incluso que las mismas entradas de la película.

Reparto de The Odyssey

Matt Damon es Odiseo

Anne Hathaway es Penélope

Tom Hollan es Telémaco

Jon Bernthal es El Rey Menelao

Robert Pattinson es Antínoo

Zendaya es Atenea

John Leguizamo es Eumeo

Charlize Theron es Cirse

Himes Patel es Euríloco

Jimmy Gonzales es Cefeo

Mia Goth es Melanto

Sinopsis de The Odyssey

La Odisea es un poema épico de Homero; en esta historia se cuenta el viaje de vuelta a cada de la isla de Ítaca de Odiseo luego de luchar en la guerra de Trita, pero esta travesía durará 10 años, tiempo que el autor lo dividió en 24 cantos, donde también aborda la situación de Ítaca cuando no estuvo Odiseo presente.

