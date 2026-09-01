Adiós a una leyenda: Phil Tippett subasta sus tesoros de cine relacionados con sagas como Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones o RoboCop

El universo cinematográfico no sería nada sin los efectos visuales y el stop-motion y, dentro de este arte, Phil Tippett fue uno de los grandes de la industria, que ahora, a sus 74 años, el artista anunció su retirada de la industria y la puesta en venta de gran parte de su catálogo, en el que se pueden contabilizar maquetas, criaturas, decorados y todo tipo de objetos utilizados a lo largo de su trayectoria y dentro de producciones como Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones y RoboCop.

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¿Por qué Phil Tippett cierra su estudio y vende su catálogo?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el animador Phil Tippett se vio obligado a cerrar la sede física de Tippett Studio y subastar su catálogo histórico debido a que la empresa se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11. Esta fuerte decisión fue tomada después del colapso financiero de su reciente adquisición por parte de la firma india PhantomFX.

A sus 74 años, el ganador del Óscar reveló que mantener el taller físico de California ya no era sostenible dentro de una industria que considera las artes de efectos prácticos y el stop-motion como obsoletos y apuesta por el dominio absoluto de CGI.

¿Qué se sabe sobre la subasta masiva que dio vida a las emblemáticas películas?

De acuerdo con lo que se ha revelado hasta ahora, la subasta masiva, la cual incluye figuras de resina y herramientas industriales, figuras, entre otras cosas, corresponde a una liquidación forzosa para cubrir las deudas de la quiebra. No obstante, es importante señalar que el nombre del estudio sobrevivirá únicamente a través de su filial digital remota en Toronto, mientras Tippett continúa trabajando de forma independiente.

Además, es relevante señalar que no se conoce por ahora el catálogo completo de las piezas que formarán parte de la subasta.