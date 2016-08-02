Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El engaño del siglo’

El viernes 5 de agosto se estrena a nivel nacional 'El engaño del siglo', dirigida por el cineasta inglés Stephen Frears. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 2 a las 8:00 pm, en Cinemex Altavista (Calzada Desierto de los Leones 52, Álvaro Obregón, Pabellón Altavista, San Ángel, 01000 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué actor de 'El engaño del siglo' ha ganado el premio Oscar en 2 ocasiones? Muchos supieron la respuesta, Dustin Hoffman, pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Alejandra López Trejo Rojo

Alicia Rebeca García

Alicia Saturnino

Chantaly Pérez

Hamlet Díaz Escalona

Javier Bermúdez Salazar

Javier Cerón Pérez

José Jaime López y García

Lorena Uribe Rojas

Luis Vera

Melissa Mondragón Alarcón

Natalia Reig Neme

Nina Fernández

Raúl Hernández Ortiz

Sandra Cortés





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.