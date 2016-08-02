Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘El engaño del siglo’
La cinta se estrena en México el viernes 5 de agosto
El viernes 5 de agosto se estrena a nivel nacional 'El engaño del siglo', dirigida por el cineasta inglés Stephen Frears. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el martes 2 a las 8:00 pm, en Cinemex Altavista (Calzada Desierto de los Leones 52, Álvaro Obregón, Pabellón Altavista, San Ángel, 01000 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Qué actor de 'El engaño del siglo' ha ganado el premio Oscar en 2 ocasiones? Muchos supieron la respuesta, Dustin Hoffman, pero sólo los quince primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Alejandra López Trejo Rojo
Alicia Rebeca García
Alicia Saturnino
Chantaly Pérez
Hamlet Díaz Escalona
Javier Bermúdez Salazar
Javier Cerón Pérez
José Jaime López y García
Lorena Uribe Rojas
Luis Vera
Melissa Mondragón Alarcón
Natalia Reig Neme
Nina Fernández
Raúl Hernández Ortiz
Sandra Cortés
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.