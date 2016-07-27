Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘La última ola’
La cinta se estrena en México el viernes 29 de julio
El viernes 29 de julio se estrena a nivel nacional 'La última ola', el último trabajo del director Roar Uthaug. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 28 a las 8:00 pm, en Cinépolis Ajusco (Carretera Picacho Ajusco #175, Tlalpan, Héroes de Padierna, 14200, Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿En el reboot de qué famosa franquicia se encuentra trabajando el director de 'La última ola'? Muchos supieron la respuesta, Tomb Raider, pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:
Alejandro Espinosa Larenas
Alfonso Díaz Salgado
Berenice Jiménez
Josseline Elizabeth León Vega
Luis Vera
Malinalli Hernández Reyes
Marco Antonio Aguirre Mejía
Miguel Moreno
Octavio Fuentes
Ricardo Antonio Flores Hurtado
Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.