Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘La última ola’

El viernes 29 de julio se estrena a nivel nacional 'La última ola', el último trabajo del director Roar Uthaug. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 28 a las 8:00 pm, en Cinépolis Ajusco (Carretera Picacho Ajusco #175, Tlalpan, Héroes de Padierna, 14200, Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿En el reboot de qué famosa franquicia se encuentra trabajando el director de 'La última ola'? Muchos supieron la respuesta, Tomb Raider, pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Alejandro Espinosa Larenas

Alfonso Díaz Salgado

Berenice Jiménez

Josseline Elizabeth León Vega

Luis Vera

Malinalli Hernández Reyes

Marco Antonio Aguirre Mejía

Miguel Moreno

Octavio Fuentes

Ricardo Antonio Flores Hurtado





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.