Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Las locuras de Robinson Crusoe’

El viernes 11 de noviembre se estrena a nivel nacional 'Las locuras de Robinson Crusoe', el último trabajo de los directores Vincent Kesteloot y Ben Stassen. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el sábado 5 de noviembre de 2016 a las 11:00 am en Cinépolis Forum Buenavista (Eje 1 Norte Mosqueta No. 259, Cuauhtémoc, Buenavista, 06350 Ciudad de México). La pregunta fue la siguiente ¿Quién es el autor de la novela en la que está inspirada 'Las locuras de Robinson Crusoe'? Muchos supieron la respuesta, Daniel Defoe, pero sólo los cinco primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Alicia Rebeca García

Jaime López Maciel

Jocelyn González Rojas

Luis Manuel Hernández Feregrino

Marco Antonio Aguirre Mejía





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.