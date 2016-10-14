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Ell@s pudieron asistir a la premiere de ‘Mentes maestras’

La cinta se estrena en México el viernes 14 de octubre

Escena de Mentes maestras
Película de 2016

Escrito por: TV Azteca

     

El viernes 14 de octubre se estrena a nivel nacional 'Mentes maestras', el último trabajo del director Jared Hess. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 13 de octubre de 2016 a las 8:00 pm en Cinépolis Galerías Atizapán y Cinépolis Town Center El Rosario. La pregunta fue la siguiente ¿En qué famoso robo de 1997 está basada la cinta 'Mentes maestras'Muchos supieron la respuesta, el robo a la compañía Loomis Fargo en Carolina del Norte, pero sólo los siete primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:

            

Carlos Manuel Rodríguez Cano

Érick Jiménez Blanco

Gabriela Mena

Jimena Santamaría

Nayeli Pérez Castañeda

Nayeli Reyes Cruz

Paula Díaz

            

Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.