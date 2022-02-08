Penélope Cruz y Javier Bardem hacen historia en los Oscar 2022.

Penélope Cruz y Javier Bardem, conforman una de las parejas más queridas en el espectáculo, y también una de las duplas más talentosas de todo Hollywood, por eso, no es de sorprenderse que en los premios Oscar 2022, ambos se encuentren nominados.

Cruz y Bardem se encuentran compitiendo por una estatuilla en las categorías de Mejor Actriz y en la de Mejor Actor, primera vez en la misma entrega de los premios Oscar, convirtiéndose así en la sexta pareja que logra esta hazaña.

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Lejos de obtener el triunfo en sus categorías, se podría decir que este par de españoles ya hicieron historia en la entrega 94 de los premios Oscar, ya que, hace más de 30 años, no se daba esta clase de coincidencia en una entrega de la Academia de Cinematografía.

Es de recordarse que Penélope Cruz se encuentra nominada por su trabajo en la cinta española “Madres Paralelas”, por la que ha recibido grandes cumplidos.

“Madres Paralelas” fue dirigida por Pedro Almodovar, y ha sido muy aplaudida por la crítica y también ha conquistado por la emotiva actuación de Penélope.

Mientras que su esposo, Javier Bardem fue postulado a la categoría de Mejor Actor por la película de Todo sobre los Ricardos.

México no se queda atrás en esta entrega de los premios Oscar, da clic y entérate: Guillermo del Toro logró 4 nominaciones.

“Todos Sobre los Ricardos” ha sido una película dirigida por Aaron Sorkin, que ha recibido toda clase de comentarios, tanto buenos como malos, sin embargo, ha logrado acomodarse entre las nominadas a la entrega 94 de los premios Oscar, y en esta sobresalen especialmente las actuaciones de Javier Bardem y de Nicole Kidman, ambos nominados.

Matrimonios que han sido nominados al Oscar en el mismo año:

1932 - Lynn Fontanne y Alfred Lunt

1954 - Frank Sinatra y Ava Gardner

1958 - Elsa Lanchester y Charles Laughton

1964 - Rex Harrison y Rachel Roberts

1967 -Richard Burton y Elizabeth Taylor

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