Nuevo corto de “Dragon Ball Z Dokkan Battle” causa polémica por recrear la pelea de Videl vs Spopovich

Podemos decir que el juego de “Dragon Ball Z Dokkan Battle” se ha mantenido muy activo desde su lanzamiento hace ya 10 años, y es que en una de sus últimas actualizaciones ha venido a hacer ruido de diversas maneras.

Desde emocionar a fanáticos al traer de vuelta a uno de los personajes más poderosos como Gogeta Super Saiyan Fase 4, hasta recrear la polémica pelea entre Videl y Spopovich.

Recientemente han mostrado algunas actualizaciones sobre los poderes cargados del personaje de Spopovich y lo han hecho con Videl, personaje con quien mantuvo uno de los encuentros más perturbadores de todo Dragon Ball.

Este nuevo corto ha reavivado la polémica que ciertamente se ha mantenido sobre una de los arcos más perturbadores del Torneo de las Artes Marciales.

La pelea de Videl vs Spopovich, uno de los momentos que más debate han generado

Aunque la Saga de Buu fue estrenada hace tres décadas, el tenso momento del enfrentamiento entre la hija de Mr. Satán y el luchador controlado por Babidi se ha colocado como uno de los momentos más impactantes por su contenido violento, siendo que en varias versiones para otros países la pelea ha sido censurada o recortada.

Aún cuando este combate estaba marcado por cierta “amistad” entre los Guerreros Z, el tono de este arco hizo que este encuentro subiera de tono, donde aunque Videl pelea con todas sus fuerzas, poco puede hacer ante un peleador que poseía mayor poder y resistencia a causa del hechicero Babidi.

Este arco de Dragon Ball Z escrito por Akira Toriyama ha impactado a varias generaciones que a lo largo de los años han debatido sobre la violencia ejercida contra la entonces novia de Gohan.

¿Qué es Dragon Ball Z Dokkan Battle?

Se trata sobre un videojuego de rol y estrategia para dispositivos móviles el cuál está basado en el universo de Dragon Ball. Es desarrollado por Akatsuki Inc. y publicado por Bandai Namco Entertainment.

