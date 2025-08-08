Disney Twisted-Wonderland: fecha de estreno, temporadas y todo sobre el primer anime original de Disney+

Una nueva serie de anime está a punto de llegar a Disney+. Estamos hablando de Disney Twisted-Wonderland la cual tiene fecha de estreno para el 29 de octubre de 2025. Esta increíble noticia llegó junto al nuevo póster promocional en la cuenta oficial de Disney+ Japón.

Disney Twisted-Wonderland, el primer anime original de Disney+

La primera temporada llevará por título “Disney Twisted-Wonderland The Animation: Episode of Heartslabyul”. Este anime es una adaptación del popular juego para celular de con el mismo nombre: Disney Twisted-Wonderland. Se sabe que esta nueva serie contará con tres temporadas, cada una estará inspirada en arcos distintos relacionados con el videojuego.



Heartslabyul – inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Savanaclaw – con referencias a El Rey León. Octavinelle – basado en La Sirenita.

La primera temporada será la más corta, y servirá como introducción a este universo donde los villanos de Disney inspiran a los estudiantes de la academia mágica Night Raven College.

De qué trata Disney Twisted-Wonderland

La historia sigue a Yu, un joven que despierta en un misterioso mundo tras atravesar el “Espejo de las Sombras”. Al no encontrar una forma en la que poder regresar a su mundo, deberá adaptarse a una escuela llena de alumnos carismáticos, peligrosos y con mucho parecido a los villanos más icónicos de Disney.

Este anime adapta el juego desarrollado por Aniplex y Disney Japón, con diseños y guion de Yana Toboso (Black Butler).

¿Te llama la atención este nuevo anime?

