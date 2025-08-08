La Princesa Mononoke regresa a cines en México con proyecciones en IMAX

Pocas películas tienen la magia tan encantadora que tienen las cintas de Estudio Ghibli. Queda claro que Hayao Miyazaki es un verdadero genio de la animación japonesa que le ha valido el reconocimiento mundial y millones de fans que admiran su obra. Es por eso que esta noticia es más que emocionante, pues podrás disfrutar de nuevo “La Princesa Mononoke” en la pantalla grande y aquí te traemos todos los detalles.

Cuándo regresa La Princesa Mononoke a cines en México

La icónica película del Studio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki, volverá a las salas mexicanas el próximo 21 de agosto de 2025. Y prepárate, porque este no es cualquier regreso, ya que la cinta será proyectada en formato IMAX, ofreciendo una experiencia visual y sonora más inmersiva.

La noticia fue confirmada por la popular franquicia mexicana de cines color rojo a través de sus redes sociales. Rápidamente, generó mucha emoción y expectativa entre los fanáticos que no han dudado en expresar su emoción por este inesperado evento cinematográfico.

Sedes confirmadas para el formato IMAX

Si te interesa asistir, te decimos cuáles son las sedes que han revelado hasta el momento, para disfrutar de esta increíble experiencia en IMAX:



Antara

Encuentro Oceanía

Parque Delta

Santa Fe

Tezontle

Península Tijuana

Aunque todavía no se han anunciado los precios ni la fecha de preventa, la cadena adelantó a todos que para conocerlas deberán estar al pendiente de las próximas publicaciones que realicen en sus redes sociales.

¿Por qué este reestreno es especial?

La Princesa Mononoke fue estrenada originalmente en 1997 y es una de las obras más influyentes de Hayao Miyazaki y del cine de animación mundial. Ambientada en un Japón medieval fantástico, cuenta la historia de Ashitaka, un joven guerrero que se ve envuelto en el conflicto entre los dioses del bosque y los humanos que buscan explotar sus recursos.

Y tú, ¿irás al cine a disfrutar de este reestreno de Studio Ghibli en IMAX?

