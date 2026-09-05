Hoy en Crunchyroll: el anime inspirado en una historia real y que tiene un final que tuvo opiniones divididas (Attack On Titan)

La aclamada serie de anime Attack On Titan ha ganado una gran cantidad de fans alrededor del mundo ya que cuenta con una trama de acción, misterio y drama. El escenario donde se presenta la historia se ubica en un entorno postapocalíptico donde la humanidad se debe enfrentar a la amenaza de los titanes.

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Uno de los interrogantes que surge es si esta historia está basada en un hecho real, pero la respuesta es rotundamente no. Lo que ha ocurrido es que Shingeki no Kyojin se nutre de elementos históricos y sociales que le dan profundidad y realismo.

¿Por qué el final del anime dividió opiniones?

Si aún no has visto el final de Attack On Titan pues no continúes leyendo ya que vamos a analizar el final y cuál fue el motivo por el que sus fanáticos se dividieron en las opiniones.

En el final Eren activa el Retumbar por lo que mata al 80% de la humanidad con el objetivo de proteger Paradis y sus amigos. Como consecuencia de esto es que los amigos se enfrentan a él y Mikasa termina matando a Eren, aunque lo ama.

Cuando muere Eren pues desaparecen los poderes de los Titanes. Armin y los demás sobreviven, pero la guerra y los conflictos continúan en el futuro.

Este final dividió a los fanáticos debido a que una parte consideran que es un final trágico y coherente con la historia de Eren. Sin embargo, otros consideran que el personaje cambio muy rápido como así también faltó desarrollo en el romance con Mikasa. Así también consideran que hubo fragmentos confusos.

¿En qué acontecimientos reales se basa el anime?

Los acontecimientos reales en el que se basa el anime son:

