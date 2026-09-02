Luto en Japón: Muere leyenda detrás de entregas como Akira, Death Note, Naruto y más, a los 59 años

Este miércoles 2 de agosto la industria del anime recibió una noticia que nadie esperaba, un adiós repentino que conmocionó a miles de fans, pues se confirmó la muerte de Yuji Yanase, reconocido director y animador japonés.

El creador de 59 años falleció el pasado 22 de agosto, sin embargo, este día fue dada a conocer la información públicamente, con su deceso deja atrás una trayectoria que estuvo marcada por numerosas producciones que conquistaron a los seguidores del anime.

Yanase era especialmente conocido por dirigir la primera temporada de ‘In Another World With My Smartphone’, además de participar en otros proyectos del género isekai. Su carrera también estuvo vinculada con títulos como The World’s Strongest Rearguard, By the Grace of the Gods, In the Land of Leadale y My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1.

¿De qué murió Yuji Yanase?

De acuerdo con MAHO FILM, estudio al que pertenecía el director, Yuji Yanase murió a consecuencia de un infarto agudo de miocardio el 22 de agosto de 2026. Asimismo, la información también fue confirmada por su esposa, Masami Koiwa, quien comunicó la noticia a través de la cuenta personal de X del directo, ahí reconoció que todo sucedió de manera repentina y que la familia todavía estaba intentando asimilar lo ocurrido.

“Soy Masami Koiwa: Mi esposo, Yutaka Yanase, falleció en paz el 22 de agosto debido a un infarto agudo de miocardio (a los 59 años). La repentina pérdida hace que nuestra familia aún no lo asimile del todo, día tras día, pero creo que él es quien está más afectado ahora mismo. A todos los que lo cuidaron hasta ahora, a todos los que lo apoyaron, a todos los que fueron amables con él, muchísimas gracias”

La muerte de Yanase resulta especialmente conmovedora porque continuaba trabajando hasta poco antes de su fallecimiento. Al momento de su muerte se encontraba al frente de proyectos que todavía estaban en emisión, entre ellos The World’s Strongest Rearguard y The Insipid Prince’s Furtive Grab for the Throne.