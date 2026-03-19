Rooster Fighter: ¿De qué trata y por qué es tan popular en México? Calendario para ver todos los capítulos
¿Ya lo conociste? Conoce a Rooster Fighter, el anime viral del que todo mundo habla hoy.
En los últimos días ha sido tendencia Rooster Fighter, también conocido como “Niwatori Fighter” es un manga que recientemente ha tenido su adaptación a anime y que se ha ganado la atención del público, sobre todo el mexicano, quien ha disfrutado de su mezcla de acción y comedia.
Se puede decir que esta historia es una parodia a los géneros como superhéroes y supervivencia, la cuál es protagonizada por Keiji, un gallo que en realidad se dedica a proteger a la humanidad de monstruos y demás peligros en una historia que probablemente no sea tan común dentro del anime (o cualquier historia).
¿De qué trata Rooster Fighter?
Dentro de esta historia podremos ver a Keiji viajar por todo el país enfrentándose a los monstruos conocidos como Kijus, quien con su grito de guerra “Kokekokko” hará hasta lo imposible por vencer a sus rivales, siendo que una de sus grandes motivaciones es poder vengar a su hermana.
En seguida el tono de humor de esta producción se ha ganado a millones de fans por todo el mundo, aunque en Latinoamérica y México ha despertado gran furor, a tal grado, que su autor original Shu Sakuratani agradeció al público por llevar a su obra sea la más vista en streaming de los últimos días.
¿Dónde ver Roster Fighter en México?
Si tú al igual que nosotros, no te quieres perder ningún capítulo de esta bizarra historia, te dejaremos el calendario completo que podrás seguir semanalmente a través de las plataformas streaming de Disney+ y Hulu.
- Capítulo 1 - 15 de marzo
- Capítulo 2 - 22 de marzo
- Capítulo 3 - 29 de marzo
- Capítulo 4 - 5 de abril
- Capítulo 5 - 12 de abril
- Capítulo 6 - 19 de abril
- Capítulo 7 - 26 de abril
- Capítulo 8 - 3 de mayo
- Capítulo 9 - 10 de mayo
- Capítulo 10 - 17 de mayo
- Capítulo 11 - 24 de mayo
- Capítulo 12 - 31 de mayo