5 datos curiosos sobre ‘Bajo La Misma Estrella’.
Entérate de los datos que nadie sabía sobre Bajo La Misma Estrella.
Nueva York, no mencionaba para nada la palabra cáncer, porque ésta les parecía aterradora. Para John Green el hecho de que una persona esté enferma no significa que sean diferentes, asegura que siguen siendo ellos mismos.
2. La película no se iba a realizar.
John Green cuido que su manuscrito no llegará a Hollywood antes de que saliera a la venta, para evitar que le cambiaran cosas a su historia y tuviera que vender los derechos, para realizar la película, la distribuidora y Hollywood llegaron a un acuerdo con el autor para que respetaran las partes que para él eran importantes.
3. Shaile Woodley cambio de look.
Se cortó el cabello para parecerse más a su personaje, aprovechó este acto para donar su cabellera a una institución que apoya a los pequeños que no tiene cabello.
4. La película se filmó en Amsterdam.
Los protagonistas viajaron a Amsterdam para filmar la película y vivir una experiencia inolvidable con todo el equipo de producción.
5. El título del libro es modificado para cada país.
En cada país realizan una adaptación de la historia de John Green para que los fans entiendan el mensaje principal. A continuación de mostramos algunos nombres de ¨Bajo La Misma Estrella¨ en otros idiomas? alemán ¨Das Schicksal Ist Ein Meiser Verrater¨, noruego ¨A La Chingada Con El Destino¨, etc…