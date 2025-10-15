Transforma tu Whatsapp a ‘Modo Goku’ en solo 5 pasos

Dragon Ball Z es una de las series animadas más exitosas. Si bien el producto televisivo fue lanzado en 1989, lo cierto es que en la actualidad continúa cautivando a diversas generaciones de adultos y niños que siguen las vivencias de Goku y desean personalizar su celular con elementos de esta animación. Así es el caso de Whatsapp.

Para aquellos fanáticos de la serie que quieran personalizar su teléfono celular, existe una manera de ponerlo a tono con la temática de Dragon Ball Z. Una de ellas es personalizando la aplicación de Whatsapp. Estos son los pasos a seguir.

¿Cómo personalizar Whatsapp con temática Goku y Dragon Ball Z?

Personalizar la aplicación de Whatsapp con elementos de la identidad visual de Goku es sencillo. Para cambiar el ícono de la app se deben seguir estos 5 pasos.

Descargar e instalar la app Nova Launcher desde Google Play Store. Buscar el ícono de WhatsApp en la pantalla de inicio. Mantenerlo presionado hasta que aparezca el menú emergente. Pulsar “Editar” y luego elegir un nuevo ícono. Seleccionar “Fotos” y buscar una imagen cuadrada de Gokú. Ajustar y presionar “Listo”.

¿Cómo cambiar el fondo de pantalla y el teclado de los chats de Whatsapp con elementos de Dragon Ball Z y Goku?

Para el fondo de pantalla:

Pulsar los 3 puntos verticales en la esquina superior derecha de Whatsapp. Ingresar en Ajustes > Chats > Fondos de pantalla. Seleccionar Cambiar > Mis fotos. Elegir una imagen vertical de Gokú o una escena icónica de Dragon Ball Z. Ajustar y pulsar “Establecer fondo de pantalla”.

Para el teclado:

Abrir WhatsApp y entrar a cualquier chat. Activar el teclado y tocar el ícono del engranaje (‘tuerca’ de Configuraciones) Ingresar en “Temas” o “Mis temas”. Elegir una imagen horizontal de Gokú. Ajustar, pulsar “Siguiente” y luego “Listo”.

¿Cómo poner sonidos de Goku y Dragon Ball Z en las notificaciones de Whatsapp?

Descargar sonidos icónicos de la serie. Ejemplo de ello puede ser el grito de Goku antes del Kamehameha, el ruido del radar de las esferas del dragón o la música del opening “Cha-La Head-Cha-La”. Luego ir a Configuración de WhatsApp, seleccionar Notificaciones y luego elegir el archivo de audio descargado. ¡Y listo! La aplicación quedará 100% personalizada con los elementos de Dragon Ball Z.