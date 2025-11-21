El día que Akira Toriyama pidió a sus fans que le hicieran un nuevo traje a Goku y dibujó el resultado

Akira Toriyama fue uno de los grandes diseñadores de mangas de la historia. Si bien fue parte de la creación de varias obras japonesas, lo cierto es que alcanzó la cima del éxito con Dragon Ball y todo lo que vino después con la franquicia y las producciones de anime.

Lo que muchos fans de la historia de Goku y sus amigos no saben es que hubo una vez en que los seguidores del manga pudieron participar de un cambio de atuendo del saiyajin. Conoce más acerca de esta acción que difundió Toriyama en 1987.

Gokú cambió de traje en 1987 por un concurso que ganó un fánatico del manga de Akira Toriyama

En Dragon Ball, diversos personajes han llevado el uniforme de la escuela Tortuga. Su diseño siempre contó con símbolos en el pecho y la espalda. Pero en el capítulo 163 del manga (1987), Toriyama sorprendió a los lectores del Shonen Jump con un pedido expresado en la portada. Pidió a los fans que imaginaran un nuevo uniforme para Goku.

El contexto de ese pedido fue el episodio donde Goku derrotó al Rey Piccolo y apareció en el palacio de Kami Sama. Así fue como los fans enviaron sus diseños y se sorprendieron con el capítulo 173 de Dragon Ball (publicado en mayo de 1988).

Dragon Ball: ¿Cuál fue el traje de Goku en 1987 por el cambio que hizo un fanático del manga?

El mangaka fallecido en 2024 eligió el diseño ganador y lo dibujó en la página previa a la historia que estaba contando. El traje alternativo para Goku nunca volvió a usarse en el manga, y de hecho nunca llegó al universo del anime, pero fue distinto al clásico dogi naranja.

El traje mostrado en la portada del capítulo 173 tuvo las siguientes características: