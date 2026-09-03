Batman está de luto: Christian Bale y su familia sufre TERRIBLE pérdida

Hace unas horas se reportó la muerte de Gloria Steinem, ícono feminista y activista por los derechos de la mujer, a los 92 años de edad. El fallecimiento ha conmocionado al mundo por su incansable trabajo y la irremplazable huella que dejó en la lucha social; algo que no mucha gente recuerda es el vínculo que Steinem tuvo con el medio del entretenimiento, pues fue madrastra de Christian Bale.

No se han informado las causas de la muerte, pero la noticia se confirmó en la cuenta oficial de Instagram de la activista. "Falleció pacíficamente en su casa de la ciudad de Nueva York, rodeada por algunos de los muchos que la amaron", dice el comunicado.

Quién era Gloria Steinem

A partir de los años 60, Gloria Steinem se convirtió en una figura que abogó por la equidad y los derechos de las mujeres, entre ellos la libertad reproductiva. En esa década fue periodista en Nueva York, en una época en las que las redacciones de noticias eran casi exclusivamente para hombres y a las mujeres se les relegaba a temáticas de comida, belleza, celebridades y maternidad, como recopila NPR.

La primera vez que ganó atención internacional por su trabajo fue cuando se infiltró en un club nocturno de Hugh Hefner para exponer las condiciones injustas en que se desempeñaban las meseras.

Tras trabajar en New York Magazine, inició su propia publicación, Ms., que era la primera revista hecha por mujeres y para mujeres. Aquí dio a foco a diversos temas considerados tabú.

A lo largo de su vida también trabajó en organizaciones que buscaban un mayor involucramiento de las mujeres en la política.

Gloria Steinem y su conexión con Christian Bale

En el año 2000 Gloria Steinem se casó con el padre de Christian Bale, David Bale. Esta fue una decisión que sorprendió a mucha gente debido a que ella había hablado en contra del matrimonio como institución. David murió tan solo 3 años después de contraer nupcias, debido a un linfoma.

Tiempo después se dio a conocer que la decisión de casarse se debió a que David Bale necesitaba regularizar su estancia en Estados Unidos, pero ellos simplemente querían vivir juntos, explica Vanitatis.

No se sabe qué tan cercana fue la relación de Christian Bale con Gloria Steinem, pero existen fotografías de hace menos de un lustro donde aparecen juntos. Cuando su padre se casó, Bale tenía 26 años y ya tenía considerable experiencia en la actuación, pero apenas estaría a punto de alcanzar su primer gran éxito: "Psicópata americano".