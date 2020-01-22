Filtran fotos de la nueva serie The Falcon and the Winter Soldier; todo apunta que hay nuevo Capitán América.

The Falcon And The Winter Soldier es una de las nuevas series que presentará Marvel y en redes ya se filtraron algunas fotografías con las cuales se dio a conocer que habrá un nuevo Capitán América renovado, algo que soprendió a los fans.

La película Avengers: Endgame, la última del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), dejó conmocionados a los televidentes, pues Steve Rogers, mejor conocido como Capitán América, otorgó su escudo a Falcon, que es interpretado por Sam Wilson. Sin embargo, parece que la tarea no se le encomendó de forma automática porque apareció otra versión de este superhéroe.

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Wyatt Russel as John Walker/Captain America/US Agent in Falcon and the Winter Soldier!! pic.twitter.com/ALfeqOWy8d — Thomas Polito (@thomas_polito) January 21, 2020

Este se trata de U.S. Agent, quien también es mencionado con el nombre de John Walker y que muestra un rediseño de reencarnación del famoso protector de Estados Unidos. De acuerdo con información recabada de los cómics de Marvel, este tiene las mismas habilidades que Steve, pero el resto de los superhéroes no lo aceptarán tan fácilmente.

En tanto, hay especulaciones que se abordan en redes sociales sobre el papel de Falcon, pues se menciona que no fue el elegido para llevar el nombre de Capitán América y es por esto que aparece John para pelear por esa posición. Sólo falta esperar a que los capítulos de la serie salgan en Disney Plus, una nueva plataforma de streaming.

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