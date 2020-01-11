Descubre que personaje de Grey´s Anatomy se despedirá para siempre de la multipremiada serie de doctores.

No hay ninguna duda que Grey’s Anatomy es una de las series favoritas por los televidentes. Una muestra claro de ello son los 15 años que lleva al aire, convirtiéndose en una de los dramas más longevos de la vida.

A lo largo de su emisión, la maravillosa creación de Shonda Rhimes fue la cantera de cientos de actores que iban iniciando en el mundo de la actuación.

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Uno de los mejores ejemplos de lo anterior es Ellen Popmpe, quien luego de años de estar en el reparto, se convirtió en la actriz mejor pagada, llegando a ganar más de 19 millones de dólares al año.

Otra pérdida para el elenco

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas: recientemente se supo que Justin Chambers se iba de Grey’s Anatomy. Esto sólo significa una cosa: los fanáticos de la serie médica se tendrán que preparar para la despedida del doctor Alex Karev.

La noticia la soltó la cadena televisiva ABC para un medio estadounidense, afirmando que Chambers se encontraba listo para salir de la serie. El actor lo confirmó en un comunicado de prensa.

“Jamás es existe el momento para decir adiós a una serie y un personaje que ha definido gran parte de mi vida durante los últimos 15 años”.

Además, Justin Chambers agregó que este proceso será paulatino, sin embargo, no perdía la oportunidad para agradecer a la ABC, a Shonda Rimes y, por último, a los miembros que iniciaron esta aventura junto con él: Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens.

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