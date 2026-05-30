Javier Aguirre elogia a los jugadores mexicoamericanos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Javier Aguirre, el entrenador de la Selección Mexicana atendió a los medios de comunicación un día antes del juego contra Australia en Pasadena, California. “El Vasco” habló sobre muchos temas y uno de ellos fue la presencia de jugadores mexicoamericanos en el combinado azteca. Obed Vargas y Brian Gutiérrez son los dos representantes de esa categoría y el director técnico los tienen bien valorados.

Aguirre está consciente que tanto el jugador del Atlético de Madrid como el del Club Deportivo Guadalajara han crecido en los últimos años. Además, considera que cada vez habrá más jugadores mexicoamericanos que representen a la Selección Mexicana.

“Obed y Brian son dos jóvenes con sangre mexicana y son muy buenos jugadores, han crecido mucho en estos tiempos. Los llamamos, nos convencieron y están buscando un sitio final para la Copa del Mundo”, explicó Aguirre en conferencia de prensa. “Hay muchísimos jugadores mexicoamericanos que en el futuro van a seguir nutriendo a las selecciones mexicanas, inclusive las femeniles. Me da mucho gusto porque es gente que por circunstancias no nació en el territorio nacional, pero quieren mucho al país”.

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A falta de unas horas, los dos jugadores han brillado en sus últimas convocatorias con la Selección. Gutiérrez, nacido en Illinois, fue convocado por primera vez en enero de este año y ha visto acción en todos los juegos amistosos; además, anotó frente a Islandia y Ghana. Por su parte, Vargas, hijo de mexicanos que radicaban en Alaska, jugó el Mundial Sub-20 de 2025 con México gracias al convencimiento de Andrés Lillini y desde entonces ha visto acción de manera frecuente; sus últimas actuaciones fueron contra Portugal y Bélgica en la última fecha FIFA.

Otros jugadores mexicoamericanos que podrían representar a la Selección Mexicana

Durante el proceso de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los mexicoamericanos han sido una constante en los planteamientos y la lateral derecha es de las que más presencia tiene. Las dos opciones que apuntaban a ganarse un lugar en la lista eran Julián Araujo, jugador del Celtic escocés nacido en California, y Richard Ledezma, miembro de las Chivas que nació en Arizona.

La cuestión es que el primero sufrió una lesión de la que no se recuperó mientras jugaba en Escocia. El segundo es parte de la prelista de 55 jugadores, pero Aguirre prefiere a Israel Reyes y a Jorge Sánchez por la banda derecha.