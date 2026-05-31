Jorge Sánchez cambiaría de equipo luego la Copa Mundial de la FIFA™: este podría ser su destino

El futuro de Jorge Sánchez apunta a nuevos rumbos una vez culmine su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su papel en la Selección Mexicana cobró cierta relevancia bajo el mandato de Javier Aguirre. Lo cual le obliga a mantenerse en el mejor de los escenarios posibles a nivel de clubes.

Diversos reportes señalan que el PAOK de Grecia no habría cumplido el acuerdo que tiene con el lateral derecho. Contando con un adeudo que correspondería a dos meses de salario sin cobrar. Sumándose así un problema más desde su regreso al futbol de Europa. Por lo que el canterano de Santos Laguna tendría como destino el mantenerse dentro del futbol europeo para seguir sumando puntos dentro de la Selección Mexicana.

Cabe mencionar que Jorge Sánchez llegó a Grecia el 5 de febrero del 2026. Apostando por su estancia en Europa como una de sus cartas fuertes para obtener un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana. Lamentablemente, su continuidad en PAOK quedaría en riesgo por temas administrativos. Por lo que en Europa y México ya siguen los pasos del futbolista.

Jorge Sánchez buscará salir del PAOK tras la Copa Mundial de la FIFA™

La Liga BBVA MX sigue de cerca los pasos de Jorge Sánchez

A pesar de que existan equipos de Europa interesados en el papel de Jorge Sánchez. Se revela que hay dos clubes de la Liga BBVA MX que ya siguen de cerca su situación. Hasta el momento se desconoce el nombre de los equipos en turno. Sin embargo, no habrá que perder de vista las posibles ofertas que Sánchez pueda recibir después de la Copa Mundial de la FIFA™.

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Mientras tanto, Jorge Sánchez sigue enfocado en consolidarse dentro del once titular de Javier Aguirre. Ya que buscará sumar su segunda participación dentro del evento mundialista. Por lo que su desempeño en el último partido de preparación ante la Selección de Serbia será clave para afianzarse dentro del combinado nacional.