Alexis Vega asegura que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “Me siento bastante bien”

Tras la convocatoria del 'Chino' Huerta al Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en las últimas horas, surgieron diversas versiones sobre el estado físico de Alexis Vega. Aparentemente, el atacante del Toluca arrastraba una molestia en la rodilla derecha y esa situación ponía en duda su permanencia en la lista definitiva de veintiséis convocados para el torneo. Sin embargo, fue el propio Vega quien habló públicamente y aclaró su situación.

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Alexis desmintió que se encuentre descartado para disputar la justa veraniega, el jugador manifestó su firme deseo de formar parte del once inicial que enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

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Así está Alexis Vega de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El delantero explicó ante la prensa que la molestia que encendió las alarmas fue motivo de una sobrecarga muscular tras la alta exigencia de los partidos correspondientes a la liguilla de la Liga BBVA MX "Decían que mi rodilla no estaba, que no iba a estar en el Mundial, que no iba a estar en la lista y de verdad que cuando lo escuché siempre estuve con una tranquilidad muy grande porque hice un esfuerzo muy grande para poder estar acá.

Me hice una limpieza en la rodilla, con lo cual estoy bastante bien, lo dije en una entrevista, en dos años y medio o tres, me dijo el cirujano que me tengo que volver a hacer una limpieza por el simple hecho de mi rodilla, que ya es una rodilla tocada pero es algo que no me impide entrenar ni jugar".

Vega ya piensa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La presencia de Alexis Vega en el ataque nacional se considera una pieza importante para el esquema táctico que busca implementar Javier Aguirre. El futbolista ha sido regular en los últimos semestres con su club y aspira a estar en el debut vs Sudáfrica. "Quiero estar con mis compañeros abrazados el 11 de junio cantando el Himno Nacional y bueno disfrutar un Mundial muy grande que nos está esperando” concluyó.