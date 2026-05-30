¿Fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Javier Aguirre revela el estado físico de Alexis Vega

Javier Aguirre anunciará la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ un día después de enfrentar a Australia. “El Vasco” asegura que ya tiene a los 26 jugadores elegidos pese a que algunos generan dudas por su estado físico. Tal es el caso de Alexis Vega, quien sufre de molestias en la rodilla y el director técnico de México decidió esclarecer la situación respecto al jugador de los Diablos Rojos del Toluca.

El director técnico atendió a los medios de comunicación y explicó que la rodilla de Vega ha sido operada cinco veces. Con ello en consideración, Aguirre cree que, pese a tener una situación en la articulación, su rendimiento no ha sido mermado y podría estar listo para la inauguración contra Sudáfrica.

“Alexis se hizo una limpieza. Es un jugador que ha sufrido con esa rodilla. Tiene cinco cirugías, vino condicionado de mi parte y le dije que necesitaba verlo en este proceso”, dijo el estratega mexicano. “Me ha convencido gratamente, tú lo ves correr, caminar y está claro que tiene una situación en la rodilla que ha sido intervenida varias veces”.

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Aguirre considera que el atacante del Toluca puede hacer toda actividad física porque entrena al mismo ritmo que el resto de los seleccionados. Además, el director técnico explicó que no quiere tapar su lesión porque considera que está apto para jugar en el más alto nivel pese a la lesión.

“No le merma en su velocidad o rendimiento físico, ni su carga de trabajo, entrena al parejo, es un jugador que ha recuperado un nivel altísimo”, dijo Aguirre sobre Vega. “Hoy está en su mejor momento anímico y físico. No lo quiero tapar, no es una rodilla que no haya sido afectada, pero viendo los números y los escenarios, entrenamientos, esta apto para jugar futbol a nivel internacional con la Selección Mexicana”.

En su palmarés, Alexis Vega suma dos títulos y una medalla con la Selección Mexicana|Alexis Vega

Durante el Clausura 2026, Vega vio acción en ocho de los 17 partidos de la fase regular y disputó el 36 por ciento de los minutos disponibles. El exjugador de las Chivas se perdió las primeras nueve fechas del torneo por una cirugía artroscópica, pero fue regular en la parte final al ser titular en seis de los ocho juegos que disputó.