Álvaro Fidalgo confesó cuál es su comida mexicana favorita y hasta los chivahermanos lo felicitaron

Álvaro Fidalgo se ha consagrado como uno de los nuevos referentes de la Selección Mexicana. Su paso en el Club América le convirtió en uno de los artífices del tricampeonato en Liga MX, por lo que su naturalización terminó por ser una de las cartas fuertes dentro de la FMF para reforzar al combinado nacional de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Tras lograr su nacionalidad mexicana, el mediocampista del Real Betis ha demostrado su cariño por el país en múltiples ocasiones. En una nueva entrevista que le realizaron previo al duelo ante Australia, dejó otro guiño a la afición mexicana, ya que dentro de sus gustos por México se encuentra flechado por su deliciosa gastronomía, particularmente por los chilaquiles verdes.

Álvaro Fidalgo|GETTY IMAGES

La respuesta de Fidalgo que los chivahermanos felicitaron

El platillo mexicano preferido de Álvaro Fidalgo son los chilaquiles verdes con huevo, algo que terminó por ganarse la simpatía de los aficionados mexicanos, incluidos los chivistas. En las redes oficiales de la Selección Mexicana, compartieron el fragmento exacto de la entrevista que le realizaron al “Maguito” en donde confesó su amor por la comida mexicana.

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“En México siempre cuando volvía lo primero que compañía en la mañana eran los chilaquiles, me gustan más con huevo y verdes” comentó Fidalgo en la entrevista. Dentro de los comentarios hubo varios aficionados de Chivas que apoyaron al exjugador del América. "Soy chiva, pero este man me cae re bien" o "Soy de las Chivas, pero le tengo mucha fe a Fidalgo", fueron algunas de las reacciones dentro de la publicación.

México inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. En ese sentido, la escuadra de Javier Aguirre buscará iniciar el torneo con los tres puntos en el bolsillo. En ese contexto, Álvaro Fidalgo apunta a ser una de las apuestas para que la Selección inicie el evento mundialista con una victoria ante su gente.

