Nadie esperaba que Álvaro Fidalgo dijera esto al entrenar con la Selección Mexicana: “...No la echaba nada de menos”

Álvaro Fidalgo es uno de los mejores futbolistas que pasaron por la Liga BBVA MX en el último lustro y lo deja demostrado con sus títulos en el Club América. No por nada, Javier Aguirre decidió incluirlo en la lista de convocados de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, nadie esperaba que dijera algo tan singular sobre entrenar en México.

Se sabe que el mediocampista vivirá un proceso histórico tras integrarse a las prácticas del combinado nacional ya que dejó de representar a España para jugar para México. Sin embargo, el jugador sabe que el regreso al territorio nacional le ha presentado un desafío físico inesperado y por eso sostuvo: “[…] no la echaba de menos”.

Álvaro Fidalgo, Selección Mexicana|Crédito: Selección Mexicana

¿Por qué Álvaro Fidalgo dijo que “no la echaba de menos” en México?

Mientras la expectativa crece por ver su debut en el Mundial, el talentoso volante acaparó los reflectores en su primera práctica. Tras haber emigrado hace algunos meses al Real Betis de España, el asturiano naturalizado mexicano se reencontró con los medios y soltó una frase que sorprendió a todos: “tenía muchas ganas de veros eh, pero la altura no la echaba nada de menos”.

TE PUEDE INTERESAR:



El reto de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana y la altura de la CDMX

Lo concreto es que el actual jugador de LaLiga está sufriendo un poco para adaptarse nuevamente a las condiciones climáticas del Centro de Alto Rendimiento (CAR). El futbolista completó su trámite de naturalización con el firme deseo de representar a México en las máximas competencias internacionales, pero el regreso a Ciudad de México le recordó la exigencia física.

Fidalgo se había desacostumbrado a la altitud de la zona metropolitana durante su estancia en el futbol europeo. Ahora deberá acelerar su proceso de aclimatación bajo las órdenes del cuerpo técnico nacional para ganarse un puesto en el once titular.

El paso de Álvaro Fidalgo por el Club América y su transferencia al Real Betis

Lo que hace muy relevante la presencia del volante en la Selección Mexicana es el enorme cartel con el que vuelve al país. Durante su exitosa etapa con el Club América, el ibérico se consolidó como el motor del mediocampo azulcrema, conquistando campeonatos y convirtiéndose en uno de los extranjeros más rentables de la Liga MX antes de su millonario traspaso a Europa.

Finalmente, el combinado tricolor continuará con su preparación de cara a la Copa del Mundo. Se espera que Álvaro Fidalgo supere rápidamente los estragos de la altitud y pueda aportar toda la calidad técnica que lo llevó a destacar tanto en el nido de Coapa como en el futbol de España.

