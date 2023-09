Antony rompe el silencio tras ser acusado de agredir a su exnovia

Luego de que el jugador del Manchester United, Antony, fuera acusado de haber agredido a su exnovia, el conjunto de los ‘Red Devils’ ha emitido un comunicado sobre la situación que envuelve en polémica a su jugador.

“El Manchester United reconoce las acusaciones existentes contra el futbolista sudamericano, y entiende que la policía está llevando a cabo una investigación. A la espera de más información, el club no hará más comentarios al respecto. Como institución, nos tomamos este asunto muy en serio, teniendo en cuenta el impacto que estas acusaciones y la posterior denuncia tendrán en los sobrevivientes a abusos”, se lee en el comunicado del equipo de la Premier League.

De momento, no ha habido actualizaciones por parte del equipo, no obstante, el propio Antony ya dio su versión sobre lo sucedido a espera de volver a la actividad con el equipo dirigido por Erik ten Hag tras la Fecha FIFA, misma para la que no fue contemplado, esperando que no haya consecuencias tras el escándalo.

Antony rompe el silencio y da su versión

Por su parte, el delantero brasileño ha roto el silencio y ya dio su versión de los hechos, asegurando que en ningún momento hubo una agresión.

“No la toqué en ningún momento. Salí del entrenamiento por la mañana, cogí mi coche y fui al hotel donde ella estaba. Comimos y conversamos normalmente. Todo tranquilo. Se irritaba cuando decía que tenía que irme porque tenía mis compromisos. Dije que tenía que irme y empezó la discusión.

“Me dio en la cara, se alteró. Tiró un vaso y un plato al suelo pero también hacia mí. En ningún momento la agarré, ni le di un cabezazo”, dijo Antony en una entrevista para el canal brasileño SBT.

