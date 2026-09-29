La APP GRATIS para ver el México vs Perú, partido de la Fecha FIFA de septiembre 2026

La Selección Mexicana se enfrenta este martes 29 de septiembre a su similar de Perú en la cancha del Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en el segundo partido amistoso de Rafael Márquez al frente de México y donde que podrás ver de manera totalmente gratuita a través de la señal de TV Azteca, en las plataformas digitales de TV Azteca y en la APP de TV Azteca.

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La APP donde puedes ver GRATIS el partido de México vs Perú

México se enfrentará a Perú este martes 29 de septiembre y tú podrás verlo totalmente gratis a través de la APP de TV Azteca y solo deberás descargar la aplicación en tu celular, sin necesidad de crear una cuenta ni cargar alguna tarjeta.

El encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Perú estará al alcance de tu celular. Sin importar si tu celular es Android o iPhone, solo necesitas ingresar a la tienda de aplicaciones para descargar la APP oficial de TV Azteca.

También podrás ver el encuentro a través de la página oficial de TV Azteca Siete siguiendo este link disfrutando de la transmisión EN VIVO a partir de las 18:50 horas, tiempo del cetro de México.

Christian Martinoli se encargará de transmitir la emoción del encuentro y será acompañado por Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague', Jorge Campos y Carlos Guerrero 'Warrior' desde el Sports Illustrated Stadium.

México continuará con su gira de partidos amistosos por Estados Unidos el 3 de octubre ante Estados Unidos y cerrará el 6 del mismo mes ante Chile.

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